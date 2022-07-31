Рязанская военная прокуратура поддержала контрактника, получившего штамп из-за отказа от спецоперации

Рязанская военная прокуратура ответила адвокату бывшего контрактника Захара Кукареко по поводу постановки штампа «о склонности к предательству» в его военный билет. Документ опубликован в Telegram-канале «Военный омбудсмен».

Рязанская военная прокуратура ответила адвокату бывшего контрактника Захара Кукареко по поводу постановки штампа «о склонности к предательству» в его военный билет. Документ опубликован в Telegram-канале «Военный омбудсмен».

«Изложенные в Вашем обращении доводы в ходе проведенной прокуратурой проверки подтвердились», — говорится в ответе.

Сообщается, что командиру военной части 41450 внесено представление.

На заседании 3 августа Рязанский гарнизонный военный суд должен обосновать постановку штампа.

Напомним, ранее житель Брянска Захар Кукареко рассказал РЗН. инфо, что проходил службу по призыву с 2020 по 2021 годы в войсках связи в Чехове. 28 февраля рядовой заключил контракт на службу в рязанском полку ВДВ. Кукареко уволили после того, как он отказался от участия в спецоперации в ЛДНР и Украине. Он рассказал, что в военном билете ему поставили штамп, что «он склонен к предательству, лжи и обману из-за отказа в участии СВО».