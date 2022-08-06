На Северной окружной откроют третью полосу для движения

На Северной окружной дороге в ближайшие 2-3 недели планируют открыть третью полосу, чтобы упростить движение в связи с реконструкцией. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник в пятницу, 5 августа. Его слова приводит пресс-служба регионального минтранспорта.

На Северной окружной дороге в ближайшие 2-3 недели планируют открыть третью полосу, чтобы упростить движение в связи с реконструкцией. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник в пятницу, 5 августа. Его слова приводит пресс-служба регионального минтранспорта.

Решетник ответил на жалобы рязанцев по поводу пробок на месте реконструкции.

«Приношу извинения за те неудобства, что мы доставляем жителям города. Но реконструкция — это вынужденная мера. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать эти неудобства. В ближайшие 2-3 недели планируем открыть третью полосу для того, чтобы упростить движение по окружной», — сказал министр.

Он добавил, что сейчас на объекте ведутся работы по уширению дороги и устройству ливневой канализации. На сегодня сделано более 30 проколов под прокладку металлического футляра, устраиваются трубы и колодца. Ведутся работы по переносу линий связи, электропередачи, кабелей высокого напряжения. Эти работы выполняются только в дневное время.

Напомним, реконструкция Северной окружной дороги в Рязани началась 10 июня и продлится до ноября. Ранее региональный минтранс сообщил, что на Северной окружной поставили камеру. С помощью нее можно следить за ходом реконструкции в режиме онлайн. Однако камера сломалась.