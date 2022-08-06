Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
31°
Вск, 07
31°
Пнд, 08
25°
ЦБ USD 60.37 0.11 06/08
ЦБ EUR 61.36 0.27 06/08
Нал. USD 63.4 / 65.45 06/08 09:50
Нал. EUR 64.05 / 65.45 05/08 16:14
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
6 709
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
7 701
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
12 980
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
17 376
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На Северной окружной откроют третью полосу для движения
На Северной окружной дороге в ближайшие 2-3 недели планируют открыть третью полосу, чтобы упростить движение в связи с реконструкцией. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник в пятницу, 5 августа. Его слова приводит пресс-служба регионального минтранспорта.

На Северной окружной дороге в ближайшие 2-3 недели планируют открыть третью полосу, чтобы упростить движение в связи с реконструкцией. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог Рязанской области Вадим Решетник в пятницу, 5 августа. Его слова приводит пресс-служба регионального минтранспорта.

Решетник ответил на жалобы рязанцев по поводу пробок на месте реконструкции.

«Приношу извинения за те неудобства, что мы доставляем жителям города. Но реконструкция — это вынужденная мера. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать эти неудобства. В ближайшие 2-3 недели планируем открыть третью полосу для того, чтобы упростить движение по окружной», — сказал министр.

Он добавил, что сейчас на объекте ведутся работы по уширению дороги и устройству ливневой канализации. На сегодня сделано более 30 проколов под прокладку металлического футляра, устраиваются трубы и колодца. Ведутся работы по переносу линий связи, электропередачи, кабелей высокого напряжения. Эти работы выполняются только в дневное время.

Напомним, реконструкция Северной окружной дороги в Рязани началась 10 июня и продлится до ноября. Ранее региональный минтранс сообщил, что на Северной окружной поставили камеру. С помощью нее можно следить за ходом реконструкции в режиме онлайн. Однако камера сломалась.