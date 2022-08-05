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На Северной окружной поставили камеру, чтобы отслеживать реконструкцию дороги
Об этом сообщил региональный минтранс.

В Рязани на Северной окружной дороге поставили камеру. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщил региональный минтранс.

«Продолжается реконструкция одной из важнейших транспортных артерий Рязани — Северной окружной дороги. Сейчас на объекте подрядчик устраивает ливневую канализацию, уширяет проезжую часть, переносит коммуникации. С сегодняшнего дня следить за ходом реконструкции можно в режиме онлайн», — сообщило ведомство.

Трансляцию можно посмотреть на сайте дирекции дорог Рязанской области в разделе БКД.