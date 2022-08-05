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В Старожилове отказались возбуждать уголовное дело после избиения 10-летнего ребенка в школе
По словам матери пострадавшего, в возбуждении уголовного дела отказано из-за того, что виновным еще нет 14 лет.

В Старожилове отказались возбуждать уголовное дело после избиения 10-летнего ребенка в школе. Об этом РЗН. Bнфо сообщила мать пострадавшего.

По ее словам, в возбуждении уголовного дела отказано из-за того, что виновным еще нет 14 лет.

«После того как лечение будет закончено — будем обращаться в мировой суд с иском о возмещении материального и морального вреда», — рассказала собеседница.

Она отметила, что никто не пытался с ней обсудить примирение сторон, а ее ребенок до сих пор находится на лечении.

«Ребенок еще на лечении, у него посттравматическое стрессовое расстройство, плюс с сотрясением пока на таблетках. И со зрением проблемы», — заявила мать пострадавшего.

Напомним, 13 мая десятилетний ученик третьего класса после занятий задержался на территории школы. К мальчику подошли два пятиклассника, обозвали его и начали бить ногами. Пострадавшего госпитализировали в ОКБ с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота. Его родители написали заявление в полицию. Позже стало известно, что директору школы внесли представление.