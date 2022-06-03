Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 04
19°
Вск, 05
18°
Пнд, 06
19°
ЦБ USD 61.97 0.39 04/06
ЦБ EUR 65.92 1.01 04/06
Нал. USD 67.15 / 65 03/06 13:24
Нал. EUR 67.15 / 65 03/06 13:24
Новости
Публикации
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
2 июня 10:00
779
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
1 396
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
3 498
Пионер, профессор и рыбачок. Летом в Рязани появятся новые мини-скульп...
Журналист РЗН. инфо побывал в студии, где рождаются «гр...
25 мая 14:10
5 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Директору Старожиловской школы внесли представление после избиения подростками третьеклассника
Ребенок попал в больницу с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота. Его родители написали заявление в полицию.

Директору Старожиловской школы внесли представление после избиения подростками третьеклассника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 мая. 10-летний ученик третьего класс после занятий задержался на территории школы. К мальчику подошли два пятиклассника, обозвали его и начали бить ногами. Пострадавшего госпитализировали в ОКБ с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота. Его родители написали заявление в полицию.

Прокуроркская проверка выяснила, что в этот день группы продленного дня в третьих и пятых классах отменили воспитатели, из-за чего дети остались без присмотра. Директору школы внесли представление «по фактам ненадлежащего исполнения педагогическими работниками своих должностных обязанностей».

Также сообщается, что прокурор района поставил результаты доследственной проверки под свой личный контроль.