Директору Старожиловской школы внесли представление после избиения подростками третьеклассника

Ребенок попал в больницу с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота. Его родители написали заявление в полицию.

Директору Старожиловской школы внесли представление после избиения подростками третьеклассника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 мая. 10-летний ученик третьего класс после занятий задержался на территории школы. К мальчику подошли два пятиклассника, обозвали его и начали бить ногами. Пострадавшего госпитализировали в ОКБ с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота. Его родители написали заявление в полицию.

Прокуроркская проверка выяснила, что в этот день группы продленного дня в третьих и пятых классах отменили воспитатели, из-за чего дети остались без присмотра. Директору школы внесли представление «по фактам ненадлежащего исполнения педагогическими работниками своих должностных обязанностей».

Также сообщается, что прокурор района поставил результаты доследственной проверки под свой личный контроль.