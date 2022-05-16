Рязанская полиция проведет проверку после информации о нападении пятиклассников на десятилетнего ребенка
Напомним, в старожиловской школе пятиклассники избили 10-летнего ребенка. Мальчика с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота госпитализировали в ОКБ.
Полиция проведет проверку после информации о нападении пятиклассников на десятилетнего ребенка. Об этом в понедельник, 16 мая, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве также сообщили, что заявления не поступало. О произошедшем сообщило медучреждение, в которое госпитализировали ребенка.
В произошедшем также разбирается рязанская прокуратура. Они пояснили, что дети выясняли отношения недалеко от школы.
Напомним, в старожиловской школе пятиклассники избили 10-летнего ребенка. Мальчика с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота госпитализировали в ОКБ.