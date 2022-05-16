В старожиловской школе пятиклассники избили 10-летнего ребенка, он попал в больницу

На следующий день пострадавшего госпитализировали в ОКБ с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.

В старожиловской школе пятиклассники избили 10-летнего ребенка. Об этом РЗН. Инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в пятницу, 13 мая, 10-летний третьеклассник после уроков задержался на территории старожиловской школы, чтобы поиграть. К нему подошли два пятиклассника, которые начали его обзывать. Тот обозвал в ответ старших, после чего они повалили его на землю и начали бить.

«Били ногами. Один душил, второй бил», — рассказал собеседник.

На следующий день пострадавшего госпитализировали в ОКБ с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.

Отмечается, что ребенок чувствует себя нормально. Родители написали заявление в полицию.

Позже в полиции сообщили, что проведут проверку.