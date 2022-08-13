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«Новая газета»: министр культуры Рязанской области Виталий Попов покинет пост
Глава министерства культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов скоро покинет пост. Об этом сообщает рязанская «Новая газета».

Глава министерства культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов скоро покинет пост. Об этом сообщает рязанская «Новая газета». По собственной информации издания, Попов станет директором историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский кремль.

В пятницу, 12 августа, в Департаменте музеев Минкульта Р. Ф. прошла защита концепций развития музея-заповедника. Соискателей было двое: Виталий Попов из Рязани и директор музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев из Подмосковья.

По информации источников, кандидат на должность министра культуры области — директор музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове Борис Иогансон. Встреча Иогансона с врио губернатора Павлом Малковым на этой неделе прошла в Константинове, добавляет издание.