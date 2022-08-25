Бывший глава рязанского минкульта Виталий Попов стал новым руководителем музея Рязанского кремля
Об этом он сообщил РЗН.инфо.
Бывший министр культуры Рязанской области Виталий Попов прокомментировал корреспонденту РЗН. Инфо свое увольнение.
По словам чиновника, он станет новым руководителем Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Позже стало известно о его назначении.
«Ушел по собственному желанию. Мне сделали предложение принять участие в конкурсе на концепцию развития Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Победив в этом конкурсе, было предложено возглавить музей. Это и стало причиной ухода с должности министра», — отметил Попов.
Напомним, что исполняющей обязанности министра культуры Рязанской области назначили Марину Кауркину.