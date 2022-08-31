Найдено тело пропавшей Елены Логуновой

Тело пропавшей Елены Логуновой нашли. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Супруг пропавшей Александр Логунов дал признательные показания, объяснив ее смерть случайными обстоятельствами.

По словам источника, Логунов признался, что во время ссоры девушка неудачно упала и умерла, после чего он испугался и решил спрятать тело недалеко от своего гаража в Сысоево.

Версию того, что ему помогал отец, Александр Логунов отвергает.

Ранее Александра Логунова задержали по подозрению в убийстве.

Напомним, Елену Логунову искали больше года. Девушка пропала 25 июля 2021.