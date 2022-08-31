Детектив Шумякина: мужа пропавшей рязанки Александра Логунова арестовали

Мужа пропавшей год назад рязанки Александра Логунова арестовали. Об этом в среду, 31 августа, сообщила частный детектив Екатерина Шумякина в своем Telegram-канале.

«Логунов арестован», — написала Шумякина.

Позже Шумякина удалила пост про арест Логунова.

«В моем Telegram-канале начались оскорбления. Значит, буду молчать и здесь», — написала она взамен удаленного поста.

Ранее стало известно, что накануне во вторник Логунова задержали по подозрению в убийстве. Позже СМИ заявили, что было найдено тело пропавшей девушки. Также Александр Логунов рассказал, как именно умерла Елена Логунова.