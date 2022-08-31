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Муж пропавшей рязанки Логунов заявил, его жена умерла после неудачного падения
По словам Александра Логунова, его супруга вела себя агрессивно и в какой-то момент бросилась на мужа с ножом.

Муж пропавшей рязанки Александр Логунов рассказал, что утром, перед смертью жены между ними произошла ссора. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

По словам Александра Логунова, его супруга вела себя агрессивно и в какой-то момент бросилась на мужа с ножом. Он увернулся, а девушка неудачно упала и умерла.

Мужчина утверждает, что испугался, что его обвинят в убийстве и спрятал тело около гаражей в Сысоеве.

Ранее стало известно, что тело пропавшей Елены Логуновой нашли.