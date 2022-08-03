Депутат Бутина предложила сажать родителей за использование их детьми VPN

«Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, воспитать, значит, нас нет», — заявила парламентарий.

Депутат Госдумы Мария Бутина предложила сажать родителей, чьи дети будут пользоваться VPN для обхода возможной блокировки Youtube. Об этом она заявила во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Если мы, взрослые, не в состоянии ограничить своих детей, воспитать, значит, нас нет», — заявила парламентарий.

В ответ на это Соловьев привел пример Екатеринбург, граждане которого высказались против буквы Z. «Предлагаешь посадить их родителей?» — спросил телеведущий у Бутиной. Она ответила утвердительно.

Напомним, в марте в Госдуме называли наказание за использование VPN «бесперспективным». При этом в России продолжают блокировать сервисы обхода блокировок. Так, в июне на проблемы в подключением жаловались пользователи Proton VPN и Lantern.