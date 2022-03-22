В Госдуме назвали бесперспективным наказание россиян за использование VPN

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что готов будет обсудить с правительством иную точку зрения.

В Госдуме назвали бесперспективным наказание россиян за использование VPN. Об этом пишет « Интерфакс ».

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ответственность для россиян за использование VPN — неперспективно. Он отметил, что запрет сервиса даст лишь обратный эффект.

Вместе с тем Хинштейн отметил, что готов будет обсудить с правительством иную точку зрения.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 20 VPN-сервисов.