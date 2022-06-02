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Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервисов
В четверг, 2 июня, под удар ведомства попали Lantern и Proton VPN.

Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервисов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ведомство подчеркнуло, что из-за закона «О связи» средства обхода блокировок противоправного контента являются «угрозой». «Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — сообщили в ведомстве изданию в ответ на запрос касаемо проблем с сервисом Proton VPN.

Так, в четверг, 2 июня, на сайте фирмы появилась информация о проблемах с подключением к сети в России. «В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — указано в сообщении компании.

Также на проблемы с подключением пожаловались пользователи Lantern.