Рязанский депутат Панкин получил условный срок за мошенничество. Об этом
В понедельник, 29 августа, Советский районный суд вынес приговор депутату гордумы Дмитрию Панкину. Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
По информации издания, Панкина обвиняли в присвоении 300 тысяч рублей, выделенных на оплату работы помощников депутатов.
Суд назначил ему три года условного срока. Также в суде продолжается рассмотрение уголовных дел против еще трех депутатов.
Ранее сообщалось, что против четырех членов фракции ЛДПР в Рязани возбудили уголовные дела. Это депутат облдумы Никита Усачев и трое его однопартийцев из гордумы Дмитрий Володин, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов.
В марте замглавы Рязани Дмитрия Панкина исключили из партии ЛДПР.
Фото «Новая газета»