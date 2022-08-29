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Рязанский депутат Панкин получил условный срок за мошенничество
Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Рязанский депутат Панкин получил условный срок за мошенничество. Об этом пишет «Новая газета».

В понедельник, 29 августа, Советский районный суд вынес приговор депутату гордумы Дмитрию Панкину. Его признали виновным по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

По информации издания, Панкина обвиняли в присвоении 300 тысяч рублей, выделенных на оплату работы помощников депутатов.

Суд назначил ему три года условного срока. Также в суде продолжается рассмотрение уголовных дел против еще трех депутатов.

Ранее сообщалось, что против четырех членов фракции ЛДПР в Рязани возбудили уголовные дела. Это депутат облдумы Никита Усачев и трое его однопартийцев из гордумы Дмитрий Володин, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов.

В марте замглавы Рязани Дмитрия Панкина исключили из партии ЛДПР.

Фото «Новая газета»