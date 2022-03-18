Заместителя главы Рязани Дмитрия Панкина исключили из партии

Депутат подчеркнул, что продолжит работу в гордуме.

Заместителя главы Рязани Дмитрия Панкина исключили из партии ЛДПР. Об этом в пятницу, 18 марта, РЗН. Инфо рассказал сам депутат.

Панкин подчеркнул, что продолжит работу в городской думе.

«Подробности сам узнал из соцсетей… Дальше как работал, так и дальше продолжу работать. Внешне на работу депутатом это никак не повлияет», — отметил он.

По его словам, восстанавливаться в партии он не планирует, отметив что имеет диаметрально-противоположные взгляды с координатором рязанского регионального отделения партии Александром Шериным.

Депутат отметил, что о переходе в другую партию пока не думал. «Рассматривать можно все… но еще без малого предстоит полтора годы работы в гордуме, произойти может все, что угодно», — заключил Панкин.