Четырех рязанских депутатов подозревают в хищении бюджетных денег

В отношении каждого региональное управление следкома возбудило по два уголовных дела.

Против четырех членов фракции ЛДПР в Рязани возбудили уголовные дела. Подробности в понедельник, 17 января, привела « Новая газета » со ссылкой на собственные источники.

Депутат областной думы Никита Усачев и трое его однопартийцев из гордумы Дмитрий Володин, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов обвиняются в хищении бюджетных денег «путем предоставления документов, содержащих заведомо ложные сведения о наличии оснований для компенсации расходов на депутатскую деятельность».

В отношении каждого региональное управление следкома возбудило по два уголовных дела.

По данным СМИ, Дмитрий Панкин и Павел Ахунов обвиняются в хищении 300 тысяч рублей, Дмитрий Володин — 420 тысяч рублей, Никита Усачев — 600 тысяч рублей.

Уточняется, что депутаты могут получить реальные сроки заключения по статье 159 части 3 УК РФ.