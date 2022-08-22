В Приокском вновь вспыхнула территория предприятия по металлоприемке
В июле уже происходила подобная ситуация и на владельца предприятия составили протокол.
В редакцию РЗН. инфо вновь обратился житель Приокского. Он сообщил, что ночью, 22 августа, на предприятии по металлоприемке произошло сильное возгорание из-за сжигания мусора.
«Раньше черный дым на территории виден был, а теперь открытое пламя. Я набрал 112, но мне сказали, что вызов уже поступил и машина выехала», — рассказал рязанец.
Мужчина прислал видео на котором видно возгорание.
Напомним, что в июле текущего года пожарные уже выезжали тушить территорию предприятия. В пресс-службе МЧС рассказали, что был составлен протокол и владельца ждет штраф. Однако сжигание мусора рядом с жилыми домами до сих пор продолжается.