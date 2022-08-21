Малков объявил об эвакуации жителей Голованова из-за лесных пожаров
Ранее власти объявили эвакуацию жителей деревни Ольгино.
Малков объявил об эвакуации жителей Голованова из-за лесных пожаров. Об этом врио губернатора сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 21 августа.
После очередного заседания оперативного штаба Павел Малков сообщил, что ситуация остается напряженной.
«Подтверждаем, что есть высокая опасность для населенного пункта Ольгино, оттуда произведена эвакуация жителей. Также достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово. Принято решение эвакуировать оттуда жителей», — сказал Павел Малков.
Он подчеркнул, что для других населенных пунктов опасности нет.
Ранее сообщалось об эвакуации жителей Деулина и Ольгина. Позже эвакуацию из Деулина отменили.
Появилось видео из деревни Ольгино, где объявили полную эвакуацию.