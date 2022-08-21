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Малков объявил об эвакуации из Деулина и Ольгина из-за лесных пожаров
Жители могут уехать на своих автомобилях или на подготовленных автобусах. Для рязанцев подготовили временные пункты размещения.

Малков объявил об эвакуации из Деулина и Ольгина из-за лесных пожаров. Об этом врио губернатора Рязанской области сообщил в своем Telegram-канале.

В поселке Деулино объявлена частичная эвакуация, в деревне Ольгино — полная эвакуация, там проживает 25 человек. Жители могут уехать на своих автомобилях или на подготовленных автобусах. Также Павел Малков сообщил, что для рязанцев подготовили временные пункты размещения.

Врио губернатора отметил, что в ближайшее время на местах будут усилены группировки личного состава и техники для борьбы с пожаром.

Также Малков пояснил ситуацию в деревне Култуки.

«Что касается ситуации в деревне Култуки Клепиковского района. В соцсетях распространяются не соответствующие действительности сообщения о высокой опасности для этого населенного пункта. Проведена воздушная разведка. Задымление деревни вызвано изменившимся направлением ветра. Очаг возгорания расположен на расстоянии 10 километров от деревни. К месту горения направлен пожарный расчет», — говорится в сообщении.

Ранее об опасной ситуации в Култуках сообщили активисты, а местные жители рассказали о начавшейся эвакуации в Деулине.

Позже стало известно, что эвакуацию из Деулина отменили.