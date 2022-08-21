Появилось видео из деревни Ольгино, где объявили полную эвакуацию

Местные жители рассказали, что их эвакуировали в последний момент, так как внимание пожарных было направлено на Деулино и Голованово, где проживает больше людей.

Появилось видео из деревни Ольгино, где объявили полную эвакуацию. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости» в воскресенье, 21 августа.

Местные жители рассказали, что их эвакуировали в последний момент, так как внимание пожарных было направлено на Деулино и Голованово, где проживает больше людей.

«Эвакуировали всех только сейчас, местные до последнего оставались там, так как никто до последнего не обращал внимание на Ольгино, все внимание было уделено Деулино и Голованово», — говорится в сообщении.

Также местные жители сообщили, что к ним прислали только три пожарных машины.

«Тушить Ольгино стали слишком поздно», — рассказала местная жительница.

Ранее врио губернатора Рязанской области объявил эвакуацию из Деулина и Ольгина. Позже появилась информация, что у Деулина огонь удалось ликвидировать, эвакуацию отменили.