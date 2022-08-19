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Вечернее свечение в рамках фестиваля «Небо России-2022» могут отменить
При этом музыкальная и культурная программы состоятся.

Вечернее свечение в рамках фестиваля «Небо России-2022» могут отменить. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что для безопасного проведения вечернего свечения скорость ветра у земли должна быть до 3 м/c. При этом по прогнозу на ближайшие дни порывы ветра будут выше 3 м/c.

Музыкальная и культурная программа на Летном Поле у Шумаши состоится. Она запланирована на субботу, 20 августа.

Решение о спортивных полетах 19, 20 и 21 августа примут на предполетных брифингах.

Напомним, запуск воздушных шаров на открытии фестиваля отменили из-за погодных условий.