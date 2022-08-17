На открытии фестиваля «Небо России» в Рязани не запустили воздушные шары

В Рязани открылся 20-й фестиваль воздухоплавания «Небо России». Церемония прошла в Монастырском саду кремля в среду, 17 августа.

В Рязани открылся 20-й фестиваль воздухоплавания «Небо России». Церемония прошла в Монастырском саду кремля в среду, 17 августа.

Для гостей фестиваля подготовили концертную программу с участием рязанских групп и интерактивные площадки, на которых можно было оказаться внутри корзин аэростатов, пообщаться с пилотами, познакомиться с конструкцией воздушного шара и спецификой его управления.

С поздравительным словом выступили министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, начальник управления физической культуры Кирилл Сосунов и организатор фестиваля Лев Маврин.

В этом году в рамках фестиваля пройдут 16-й кубок России и 13-й кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту, в которых примут участие пилоты из восьми субъектов страны. Также гостей фестиваля ждут зрелищные мероприятия — вечернее свечение тепловых аэростатов и свободные полеты.

Из-за погодных условий на открытии не запустили воздушные шары.

Напомним, концертная программа и вечернее свечение на летном поле у поселка Шумашь запланированы на субботу, 20 августа. Начало в 19:30.