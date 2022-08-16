Стала известна программа фестиваля воздухоплавания «Небо России 2022»

Торжественное открытие фестиваля пройдет на территории «Монастырского сада» в рязанском кремле 17 августа в 18.30.

В Рязанской области пройдет спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России 2022». Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Фестиваль состоится с 16 по 22 августа. В рамках соревнований организаторы проведут спортивные и зрелищные мероприятия — 16-й кубок России, 13-й кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту, вечернее свечение тепловых аэростатов и свободные полеты.

В этом году в фестивале примут участие более 20 команд пилотов тепловых аэростатов из восьми субъектов страны: Санкт-Петербурга, Москвы, Пермского и Краснодарского края, а также из Рязанской, Тульской, Псковской и Московской областей.

Торжественное открытие фестиваля пройдет на территории «Монастырского сада» в рязанском кремле 17 августа в 18.30. Там будут работать интерактивные площадки, на которых гости фестиваля смогут оказаться внутри корзин аэростатов, пообщаться с пилотами, познакомиться с конструкцией воздушного шара и спецификой его управления. Для гостей и участников «Неба России» подготовлена концертная программа.

20 августа с 16:00 на Летном поле в районе села Шумашь гостей ждет концертная программа, работа интерактивных площадок и вечернее свечение аэростатов. Оно начнется с 19:30 до 20:30.

Спортивные и свободные полеты планируются к проведению утром и вечером с 16 по 22 августа при благоприятных метеоусловиях.

Помимо этого, в честь фестиваля «Почта России» выпустила дизайнерские открытки со стилизованным изображением тепловых аэростатов.

Справка:

Рязанская область является основателем традиции проведения фестивалей воздухоплавания в России. Первый фестиваль воздухоплавания в стране прошел по инициативе рязанцев Льва Борисовича Маврина и Михаила Георгиевича Малахова в мае 1990 года. С 2007 года фестивали воздухоплавания проводятся в Рязани ежегодно.