Опубликованы фото с места ДТП с опрокинувшейся «Приорой» в Песочне
Очевидцы опубликовали фотографии с места аварии, в результате которой легковушка перевернулась на крышу. Снимки размещены в соцсетях.
Очевидцы опубликовали фотографии с места аварии, в результате которой легковушка перевернулась на крышу. Снимки размещены в соцсетях.
Напомним, ДТП произошло вечером в субботу, 13 августа. Водитель, впоследствии покинувший место аварии, врезался в «Приору» под управлением нетрезвого водителя 1994 года рождения. Мужчину госпитализировали.