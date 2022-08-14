Виновник ДТП с перевернувшейся «Приорой» на улице Зубковой скрылся с места происшествия

Стали известны подробности аварии на улице Зубковой, в результате которой перевернулась легковушка. ДТП произошло в субботу, 13 августа, примерно в 19:50, напротив дома 16 корпус 1, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стали известны подробности аварии на улице Зубковой, в результате которой перевернулась легковушка. ДТП произошло в субботу, 13 августа, примерно в 19:50, напротив дома 16 корпус 1, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле, скрывшемся с места ДТП, врезался в «Приору» под управлением нетрезвого водителя 1994 года рождения. У него установили состояние опьянения 0,3млг/л.

В результате столкновения «Приора» наехала на бордюр и столб уличного освещения, после чего перевернулась. Пассажира 1996 года рождения госпитализировали. Проводится проверка.

Напомним, ранее фото с места ДТП опубликовали в соцсетях.