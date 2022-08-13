В Дашково-Песочне перевернулась легковушка

В Дашково-Песочне вечером в субботу, 13 августа, перевернулась легковушка. ДТП произошло на улице Зубковой. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».