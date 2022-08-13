В Дашково-Песочне перевернулась легковушка
В Дашково-Песочне вечером в субботу, 13 августа, перевернулась легковушка. ДТП произошло на улице Зубковой. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».
В Дашково-Песочне вечером в субботу, 13 августа, перевернулась легковушка. ДТП произошло на улице Зубковой. Фото с места происшествия опубликовали в группе
Машина опрокинулась на крышу.
«На Зубковой переворот, будьте аккуратнее», — сообщается в посте.
Выясняется информация о случившемся.