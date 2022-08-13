Опубликованы фото с места стрельбы в рязанского бизнесмена
Появились фото с места покушения на рязанского бизнесмена Александра Новикова в «Наташкином» парке. Снимки опубликовало Vidsboku в своем Telegram-канале.
Появились фото с места покушения на рязанского бизнесмена Александра Новикова в «Наташкином» парке. Снимки опубликовало
«Полицейские обследуют территорию после вчерашнего выстрела во влиятельного рязанского бизнесмена Александра Новикова», — сообщается в посте.
Напомним, инцидент произошел в пятницу, 12 августа. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».