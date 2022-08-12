Стали известны личности подростков, избивших инвалида с матерью в Ряжске

Инцидент произошел в четверг, 11 августа.

Стали известны личности подростков, напавших на инвалида с матерью в Ряжске. Об этом РЗН. инфо сообщили собственные источники.

Двое из них 2008 года рождения, один — 2009. Все они живут в Ряжске, воспитываются в неполных семьях матерями или опекуном. У одного из подростков отец неизвестен, у другого он умер, у третьего — отбывает срок в колонии. Отмечается, что ранее ни один из нападавших не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Также РЗН. Инфо рассказали о травмах, которые получили пострадавшие. Инвалиду подростки сломали палец и повредили лицо. У его матери врачи диагностировали ушибы мягких тканей колена.

Напомним, трое подростков напали на инвалида и его мать в четверг, 11 августа. В полиции прокомментировали инцидент. Позже детский омбудсмен Анжелика Евдокимова отреагировала на ситуацию.