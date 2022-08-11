Полиция прокомментировала информацию об избиении инвалида в Ряжске

Инцидент произошел в четверг, 11 августа.

Полиция прокомментировала информацию об избиении инвалида в Ряжске. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в четверг, 11 августа.

В отдел полиции поступило сообщение о конфликтной ситуации между молодыми людьми. Одному из них причинили телесные повреждения.

«В настоящее время личности всех четверых молодых людей установлены, все они доставлены в отдел полиции для разбирательства», — сообщили в управлении. Специалисты проводят проверку.

Напомним, сообщение об избиении инвалида и его матери в Ряжске появилось в соцсетях.