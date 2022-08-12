Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова отреагировала на ситуацию с подростками, избившими инвалида в Ряжске

Инцидент случился в четверг, 11 августа.

Детский омбудсмен Анжелика Евдокимова прокомментировала ситуацию с подростками, которые избили инвалида и его мать в Ряжске. Об этом в пятницу, 12 августа, она написала на личной странице во «Вконтакте».

«Этот случай является подтверждением, что дети в летнее время должны быть вовлечены в организованный отдых и активность. Это является главным условием профилактики отклоняющегося поведения», — заявила детский омбудсмен.

Напомним, в Ряжске трое подростков жестоко избили инвалида и его мать. В полиции прокомментировали инцидент. Позже стали известны личности подростков.