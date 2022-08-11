В Ряжске подростки избили инвалида и его мать

Инцидент произошел в четверг, 11 августа, около 16:00, на улице Лермонтова.

В Ряжске подростки избили инвалида и его мать. Об этом сообщили в группе « Реальный Ряжск » в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Лермонтова в четверг, 11 августа, около 16:00.

Как пишут пользователи, трое подростков напали на 35-летнего мужчину. В публикации уточняется, что нападавшие повалили инвалида на тротуар и начали бить его ногами. Мужчину попыталась защитить находившаяся рядом мать: она легла на него и закрыла своим телом. Однако подростки обматерили, а затем избили и ее.

«Собравшимся жителям с трудом удалось отогнать агрессивных подростков», — отметили пользователи.

На место приехали представители скорой и полиции. Хулиганов задержали. «На их неадекватное поведение уже неоднократно обращали внимание местные жители», — заметили в группе. В полиции прокомментировали инцидент.