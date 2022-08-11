Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
24°
Птн, 12
26°
Сбт, 13
28°
ЦБ USD 60.62 0.17 12/08
ЦБ EUR 62.52 0.82 12/08
Нал. USD 64.15 / 65.4 11/08 17:02
Нал. EUR 66.75 / 68.6 11/08 17:02
Новости
Публикации
Участник ДТП под Рязанью с двумя погибшими был пьяным за рулем, но про...
20-летний рязанец находился за рулем Hyundai Solaris вм...
7 часов назад
11 652
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
9 717
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
10 720
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
16 080
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Ряжске подростки избили инвалида и его мать
Инцидент произошел в четверг, 11 августа, около 16:00, на улице Лермонтова.

В Ряжске подростки избили инвалида и его мать. Об этом сообщили в группе «Реальный Ряжск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Лермонтова в четверг, 11 августа, около 16:00.

Как пишут пользователи, трое подростков напали на 35-летнего мужчину. В публикации уточняется, что нападавшие повалили инвалида на тротуар и начали бить его ногами. Мужчину попыталась защитить находившаяся рядом мать: она легла на него и закрыла своим телом. Однако подростки обматерили, а затем избили и ее.

«Собравшимся жителям с трудом удалось отогнать агрессивных подростков», — отметили пользователи.

На место приехали представители скорой и полиции. Хулиганов задержали. «На их неадекватное поведение уже неоднократно обращали внимание местные жители», — заметили в группе. В полиции прокомментировали инцидент.