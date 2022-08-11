Сожительница скопинского маньяка рассказала подробности убийства

По ее словам, конфликт произошел из-за гуся.

Сожительница скопинского маньяка Инесса Панова рассказала подробности убийства. Об этом пишет РЕН ТВ.

Женщина сообщила, что с Моховым она знакома меньше года. Их познакомил общий друг, который подозревается в убийстве.

Убийство в доме скопинского маньяка произошло 2 августа во время застолья.

«Ножевого ранения никакого не наносил он, просто как мужик мужику по морде ударил. Конфликт произошел из-за гуся. Мы сначала выпили, потом передряга у них началась. Он ударил его по лицу, тот упал и все. Человек умер», — поделилась Панова.

Она отметила, что сначала труп завернули в одеяло и отнесли за забор, а уже после перенесли в заброшенный дом.

Ранее сообщалось, что Мохова арестовали на десять суток за то, что он выходил ночью из дома. Позже выяснилось, что из дома он выходил, чтобы помочь знакомому спрятать труп. Также в сети появилось видео, на котором запечатлен дом маньяка.

На Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. Он признал вину. Позже появилось видео допроса Виктора Мохова.