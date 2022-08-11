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Беленецкий прокомментировал уход с поста зампреда правительства Рязанской области
Он отметил, что сейчас планирует отдохнуть «в теплых краях».

Бывший зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий прокомментировал РЗН. инфо уход с поста.

«Ситуация закономерна. Приходит новая команда. Может, не все у нас получалось, но и сделано было немало. А критика на должности, которую я занимал, будет всегда», — отметил политик.

Беленецкий подчеркнул, что сейчас планирует отдохнуть «в теплых краях». Он заметил, что у него есть предложения о будущей работе.

Об уходе Евгения Беленецкого стало известно в четверг, 11 августа. За время работы в Рязанской области он был открыт к сотрудничеству в СМИ. В 2019 году РЗН. инфо номинировал его на премию «Человек года» «за открытость и смелые планы по улучшению улично-дорожной сети в регионе». Чиновник передал свои голоса пенсионеру Владимиру Ивкину, спасшему двух женщин от нападавшего с ножом.