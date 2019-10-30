РЗН. инфо публикует список номинантов на премию «Человек года-2019»

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РЗН.инфо публикует список номинантов на премию «Человек года Рязанской области». Это независимая премия, организованная силами агентства. Ее вручат жителю региона, наиболее активно проявившему себя в общественно-политической жизни области в 2019 году. Среди номинантов политические деятели, журналисты, общественники и гражданские активисты.
На премию «Человек года-2019» по версии РЗН. инфо номинированы (в алфавитном порядке):
Депутат облдумы Александр Ачалов: за умение следовать личным принципам, попытку баллотироваться на мэра Рязани.
Зампред правительства Евгений Беленецкий: за открытость и смелые планы по улучшению улично-дорожной сети в регионе.
Активист Алексей Бирюков: за привлечение внимания к судьбе Торгового городка и умение сплотить вокруг себя активистов для уборки рязанского ВДНХ.
Депутат гордумы Елена Волкова: за отзывчивость в соцсетях и вынесение жалоб рязанцев на обсуждение в гордуме.
Депутат гордумы Алексей Захаров: за попытку сделать работу властей более открытой.
Пенсионер Владимир Ивкин: за спасение двух женщин от напавшего на них мужчины с ножом.
Замлавы администрации Пронского района Андрей Ильичев: за создание интриги в конкурсах мэра в Рязани и Новомичуринске.
Активистка Анна Керносова: за серию пикетов в защиту леса в Заборье.
Председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Константин Кириллов: за развитие театрального искусства в регионе и привлечение молодых актеров в премьеры.
Археолог Василий Конов: за борьбу за сохранение культурного наследия Рязани.
Активист Игорь Кочетков: за активную гражданскую позицию, привлечение внимание общественности к судьбе Торгового городка, аукциона земли в Заборье и к судьбе озера «Дикая утка».
Руководитель молодежного отдела Рязанской епархии иерей Павел Коньков: за пропаганду здорового образа жизни.
Депутат гордумы Александр Кривов: за попытку вернуть прямые выборы мэра в Рязани.
Активист ОНФ Илья Крюков: за поиск родителей для пропавшей 20 лет назад девушки.
Депутат Госдумы Андрей Макаров: за отстаивание интересов Рязанской области в Госдуме, привлечение федеральных средств в регион.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк: за обличение безнравственного и духовное просвещение рязанцев.
Экскурсовод, автор проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначева: за создание авторских экскурсий в регионе.
Представитель ВООПиК Андрей Петруцкий: за привлечение внимания общественности к судьбе озера «Дикая утка», которое пытался уничтожить собственник участка.
Первый зампред правительства Анна Рослякова: за умение вести диалог с оппозицией.
Глава администрации Сасова Евгения Рубцова: за создание в райцентре новых общественных пространств и парков за федеральные средства.
Директор муниципального учреждения «Служба контроля за безнадзорными животными в Рязани» Марина Селезнева: за неравнодушие, помощь бродячим животным и животным, пострадавшим от жесткого обращения людей.
Главный редактор Vidsboku Константин Смирнов: за отстаивание интересов читателей.
Глава рязанской НХЛ Олег Смирнов: за развитие хоккея в регионе.
Мэр Рязани Елена Сорокина: за смелое решение стать мэром и желание лично вникнуть в городские проблемы.
Председатель общественной организации «Дышим чистым» Александр Суфранович: за привлечение внимания к проблеме выбросов вредных веществ в атмосферу Рязани.
Спикер облдумы Аркадий Фомин: за решение проблем рязанцев на законодательном уровне.
Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов: за проведение сложнейших операций в Областной Клинической больнице.
Журналистка ГТРК Ирина Чепелева: за обращение к главе государства с просьбой разобраться с непостроенной площадкой в рязанском Лесопарке.
Депутат Госдумы Александр Шерин: за попытку защитить филиал института культуры от закрытия.
Активист Михаил Шестаков: за борьбу с хаотичной застройкой областного центра.
Теперь в течение двух недель за представленные кандидатуры читатели портала могут проголосовать, выбирая номинантов, активность и инициативы которых им наиболее понятны и близки. По результату голосования сформируется список из 10 лидеров.
На третьем этапе подключится жюри. Это независимый экспертный состав, который тайным голосованием выбирет тройку победителей.
Отдельно редакция хочет отметить, что кандидатура губернатора Николая Любимова изначально не включена в список номинантов. По мнению РЗН. инфо, присутствие главы области в списке поставило бы всех остальных номинантов в невыгодное положение.
При этом редакция приглашает главу области как почетного гостя на вручение премии, которое состоится в декабре в торжественной обстановке.