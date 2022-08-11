«Новая газета»: Беленецкий уйдет с поста зампреда правительства Рязанской области

По версии издания, чиновник написал заявление на двухнедельный отпуск с дальнейшим увольнением.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий уйдет со своего поста. Об этом сообщила « Новая газета — Рязань » со ссылкой на коллег чиновника.

По информации СМИ, политик написал заявление на двухнедельный отпуск с последующим увольнением. Он сообщил о своем решении коллегам и поблагодарил их за работу. По данным источника, чиновник планирует продолжить работу за пределами области. Позднее он прокомментировал свой уход.

Евгений Беленецкий занимал пост зампреда регионального правительства с июня 2019 года. До этого он являлся министром транспорта Рязанской области.

Беленецкий стал вторым заместителем председателя правительства, покинувшим пост с момента назначения врио губернатора Павла Малкова. Ранее пост покинул Роман Петряев.