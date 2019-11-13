Зампред правительства Беленецкий передал свои голоса в номинации «Человек года» пенсионеру Ивкину

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Зампред правительства Евгений Беленецкий передал свои голоса в номинации RZN.info «Человек года 2019» пенсионеру Владимиру Ивкину. Об этом он сообщил редакции.
По его словам, именно Ивкин достоин премии, так как совершил героический поступок и спас женщин от нападения с ножом.
В среду, 13 ноября, в 12 часов завершится
На момент публикации Беленецкий входит в тройку лидеров, но не смотря на это, в число топ-10 он не попадет.
Далее к конкурсу подключится жюри. Это независимый экспертный состав, который тайным голосованием выберет тройку победителей.
Награждение пройдет в торжественной обстановке в декабре.
Напомним, RZN.info впервые проводит премию «Человек года Рязанской области». Ее вручат жителю региона, наиболее активно проявившему себя в общественно-политической жизни области в 2019 году.
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