Рязанского блогера Александру Баязитову подозревают в вымогательстве

Ранее стало известно об интересе следственных органов в отношении нее.

Рязанского блогера Александру Баязитову подозревают в вымогательстве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Баязитова проходит фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). В публикации отмечается, что, скорее всего, в среду, будет решен вопрос об ее аресте.

Напомним, о том, что с уроженкой Рязани, автором блога «Адские бабки» Александрой Баязитовой проводятся следственные действия, стало известно во вторник, 9 августа.