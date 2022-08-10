Автора блога «Адские бабки» заключили под стражу до 7 октября

Александру Баязитову обвиняют в вымогательстве с целью получения имущества.

Журналистку и блогера Александру Баязитову заключили под стражу до 7 октября. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Я живу в своей квартире с мамой, мою маму не уведомили, что меня задержали. У меня сахарный диабет, аллергия. Мама на иждивении, она сейчас в больнице, дома остались четыре кота, они умрут», — отметила во время заседания автор блога «Адские бабки». По ее словам, уголовное дело связано с расследованием, которое она вела в отношении одного из банков.

Как пишет РИА Новости, Баязитову обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ («вымогательство с целью получения имущества»). По ней блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Telegram-канал Baza