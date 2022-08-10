Рязанским блогером заинтересовались следственные органы

Как пишет РИА Новости, с Александрой Баязитовой проводят следственные действия.

Журналисткой и блогером Александрой Баязитовой заинтересовались следственные органы. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации собеседника агентства, с автором блога «Адские бабки» проводят следственные действия. Подробности не уточняются. Позже стало известно, что журналистка является фигурантом дела о вымогательстве.

Александра Баязитова родилась в Рязани. Согласно информации на странице «ВКонтакте», первое образование она получила в РГРТУ. Помимо этого, она окончила факультет журналистики МГУ. В разные годы Баязитова сотрудничала с «Коммерсантом», «Известиями», Life. Также она известна благодаря блогу «Адские бабки» — на Youtube канал насчитывает 102 тысячи подписчиков.