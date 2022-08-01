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В Рязанской области от отравления ядохимикатами погибли 768 пчелосемей
Среди причин называют несоблюдение производителями сельхозпродукции правил применения пестицидов, нежелание определенной категории пчеловодов идти на контакты с фермерами и агрохолдингами и неумение или нежелание местных чиновников привести пчеловодов и земледельцев к взаимопониманию.

В Рязанской области от отравления ядохимикатами погибли 768 пчелосемей. Данные анкетирования привел российский союз пчеловодов.

Среди причин называют несоблюдение производителями сельхозпродукции правил применения пестицидов, нежелание определенной категории пчеловодов идти на контакты с фермерами и агрохолдингами и неумение или нежелание местных чиновников привести пчеловодов и земледельцев к взаимопониманию.

Также сообщается, что в 2022 году надзорным органам запретили проводить плановые и внеплановые проверки, чем, по мнению союза пчеловодов, воспользовались недобросовестные фермеры.

«С просьбами, предложениями и требованиями о прекращении отравления пчел пестицидами мы обращаемся к президенту, председателю правительства, в Госдуму, Совет Федерации, МСХ РФ и другие инстанции. Из получаемых ответов становится ясно, что „сверху“ эта проблема трудноразрешима», — говорится в письме союза пчеловодов.

По данным проведенного анкетирования в Рязанской области преимущественно на стационарных пасеках в Михайловском, Спасском, Захаровском, Сараевском, Ухоловском, Ряжском и других районах погибли 768 пчелосемей.

Специалисты рассказали, что в России разработаны альтернативные пестицидам средства защиты растений: энтомофаги, джейнерики и другие. Но их применяют лишь единицы земледельцев.

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин призвал пчеловодов объединяться в сельские, районные и региональные клубы для борьбы с потравом и гибелью пчел.

«СПР принял решение о ежегодном мониторинге гибели пчел и загрязнения окружающей среды. С этой целью комитет СПР по предотвращению гибели пчел от отравления пестицидами и агрохимикатами разработал и запустил анонимную анкету. Она заполняется в электронном виде и автоматически обрабатывается (при желании можете подписаться и указать контакты): https://forms.gle/TZn1KdddpocUg8FX6.

По словам Капунина, после сбора необходимых данных союз пчеловодов подготовит аналитическую справку в правительство РФ и «начнет предметный диалог по борьбе с отравлением пчел».

В конце июня рязанские пчеловоды пожаловались на массовую гибель пчел от отравления пестицидами. Позже появилась информация, что Союз пчеловодов России планирует обратиться в федеральное правительство из-за массовой гибели пчел.