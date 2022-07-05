Владелец KFC готовится продать бизнес в России

Сетью ресторанов KFC владеет американская корпорация Yum! Brands.

Владелец KFC готовится продать бизнес в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Американская корпорация Yum! Brands, которая владеет сетью ресторанов быстрого питания KFC, ведет переговоры о продаже бизнеса в России. Рестораны, операционную систему и права на франшизу планируют продать местному оператору.

В компании сообщили, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

В мае стало известно, что американская корпорация McDonald’s приняла решение уйти с российского рынка. Позже рестораны сети открылись под новым название «Вкусно — и точка».