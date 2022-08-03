Рестораны KFC сменят названия после передачи прав российским предпринимателям

Информация следует из документов владельца бренда Yum! Brands.

Рестораны KFC сменят названия после передачи прав российским предпринимателям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ владельца сети Yum! Brands.

Права на Pizza Hut переданы местным бизнесменам в июне. Схожая работа ведется и в отношении KFC. После передачи российские заведения переименуют.

«По завершении этого процесса мы полностью уйдем из России», — отметили в Yum! Brands.

Напомним, о продаже российского бизнеса корпорации стало известно в начале июля.