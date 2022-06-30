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«Новая газета»: новым вице-губернатором Рязанской области может стать Артем Бранов
В настоящее время Бранов возглавляет Росстат, ведомство, которым до назначения врио губернатора Рязанской области руководил Павел Малков.

Новым вице-губернатором Рязанской области может стать Артем Бранов. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на собственный источник в региональном правительстве.

В настоящее время Бранов возглавляет Росстат, ведомство, которым до назначения врио губернатора Рязанской области руководил Павел Малков.

Сообщается, что Бранову 36 лет, он уроженец Саратовской области, также как и Малков. У него два высших образования — медицинское и юридическое. Ранее Артем Бранов работал в Саратовской областной больнице, минфине, а после возглавлял региональный МФЦ.

По информации «Новой газеты», представить нового вице-губернатора правительству Рязанской области могут уже на следующей неделе.

Фото сайт Росстата