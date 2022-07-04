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Потенциальный вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов уволился из Росстата
На вопрос, связано ли его увольнение с переходом на работу в Рязанскую область, в ведомстве не ответили.

Потенциальный вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов уволился из Росстата. Об этом пишет «МедиаРязань» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пресс-секретарь рассказал изданию, что в понедельник, 4 июля, у Бранова был последний рабочий день, он закончил работу в Росстате.

На вопрос, связано ли его увольнение с переходом на работу в Рязанскую область, в ведомстве не ответили, но попросили при возможной встрече с его начальством в Рязани «передавать привет».

Напомним, ранее о возможном назначении Бранова на пост-вице губернатора сообщила «Новая газета».