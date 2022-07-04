Потенциальный вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов уволился из Росстата
На вопрос, связано ли его увольнение с переходом на работу в Рязанскую область, в ведомстве не ответили.
Потенциальный вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов уволился из Росстата. Об этом пишет «
Пресс-секретарь рассказал изданию, что в понедельник, 4 июля, у Бранова был последний рабочий день, он закончил работу в Росстате.
На вопрос, связано ли его увольнение с переходом на работу в Рязанскую область, в ведомстве не ответили, но попросили при возможной встрече с его начальством в Рязани «передавать привет».
Напомним, ранее о возможном назначении Бранова на пост-вице губернатора сообщила «Новая газета».