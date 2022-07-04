Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 04
28°
ЦБ USD 53.77 1.26 02/07
ЦБ EUR 56.36 1.72 02/07
Нал. USD 60.16 / 67.41 04/07 13:27
Нал. EUR 64.55 / 69.2 04/07 14:27
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
5 540
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
13 774
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
6 285
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
4 254
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Сломавший ногу в рязанском аквапарке мужчина отказался судиться с «Окской жемчужиной»
Житель Москвы сломал ногу на аттракционе в аквапарке в начале декабря 2021 года. После этого администрация «Окской жемчужины» обвинила его в нарушении техники безопасности.

Мужчина, который сломал ногу на горке «Камикадзе», отказался судиться с аквапарком «Окская жемчужина». Об этом Никита Веретенников рассказал корреспонденту РЗН. инфо.

«К сожалению, так и не решился судиться. Из-за вынужденного простоя не было свободных денег на адвоката, а у самого времени не было этим заниматься. Как я понял, по страховой, они выплатили мне 20 тысяч рублей и на этом все закончилось. Сама нога только месяц назад более менее зажила. Сейчас начал бегать», — поделился мужчина.

Кроме того, он отметил, что руководство аквапарка напрямую с ним так и не связывалось, извинений не приносило. Напомним, что в начале декабря 2021 года мужчина из Москвы сломал ногу в аквапарке «Окская жемчужина». Позже сотрудники рассказали, что Веретенников нарушил правила пользования аттракционом и требования техники безопасности. Семья же Веретенниковых записала им ответ.