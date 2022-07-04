Сломавший ногу в рязанском аквапарке мужчина отказался судиться с «Окской жемчужиной»

Житель Москвы сломал ногу на аттракционе в аквапарке в начале декабря 2021 года. После этого администрация «Окской жемчужины» обвинила его в нарушении техники безопасности.

Мужчина, который сломал ногу на горке «Камикадзе», отказался судиться с аквапарком «Окская жемчужина». Об этом Никита Веретенников рассказал корреспонденту РЗН. инфо.

«К сожалению, так и не решился судиться. Из-за вынужденного простоя не было свободных денег на адвоката, а у самого времени не было этим заниматься. Как я понял, по страховой, они выплатили мне 20 тысяч рублей и на этом все закончилось. Сама нога только месяц назад более менее зажила. Сейчас начал бегать», — поделился мужчина.

Кроме того, он отметил, что руководство аквапарка напрямую с ним так и не связывалось, извинений не приносило. Напомним, что в начале декабря 2021 года мужчина из Москвы сломал ногу в аквапарке «Окская жемчужина». Позже сотрудники рассказали, что Веретенников нарушил правила пользования аттракционом и требования техники безопасности. Семья же Веретенниковых записала им ответ.