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В аквапарке «Окская жемчужина» мужчина сломал ногу
Инцидент произошел 6 декабря. При спуске с горки мужчина ударился о металлический забор.

В аквапарке «Окская жемчужина» мужчина сломал ногу. Об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте» сообщила супруга пострадавшего.

По информации женщины, инцидент произошел 6 декабря. При спуске с горки мужчина ударился о металлический забор.

«На протяжении разного времени забор стоит дальше от горки, чем сейчас (в какой-то момент и вовсе был перемотан канатной веревкой) и при спуске с горки „Камикадзе“ у всех подкидывает ноги и при завершении спуска как раз стоит этот забор, при ударе о который сломал ногу мой муж», — рассказала женщина.

По ее словам, администрация комплекса не попыталась связаться с пострадавшим и предложить помощь. «Что примечательно, когда вы покупаете билет в аквапарк вы еще покупаете как бы страховку. Вот, прямой страховой случай. И что? И ничего!» — возмутилась супруга пострадавшего.