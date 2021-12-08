Семья мужчины, сломавшего в «Окской жемчужине» ногу, записала ответ аквапарку

Ранее сотрудники аквапарка заявили, что мужчина нарушил правила техники безопасности. Также они рассказали, что ему оказали медпомощь.

Семья мужчины, сломавшего в «Окской жемчужине» ногу, записала ответ аквапарку. Ролик опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Ранее сотрудники аквапарка заявили, что мужчина нарушил правила техники безопасности. Также они рассказали, что ему оказали медпомощь.

Супруги, отдыхавшие в аквапарке, записали в ответ ролик.

По словам мужчины, правила безопасности не были нарушены. Также пара заявила, что конструкция, ограждавшая горку, металлическая, а не стеклянная, как ранее сообщили в аквапарке.

Супруги поблагодарили сотрудников за медпомощь. Тем не менее, пару не устроила реакция аквапарка на сам инцидент и готовность решить вопрос с компенсацией ущерба.