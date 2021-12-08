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Сотрудники рязанского аквапарка рассказали об инциденте со сломавшим ногу мужчиной
Случай произошел в понедельник, 6 декабря.

Москвич, сломавший ногу в понедельник, 6 декабря, в рязанском аквапарке «Окская жемчужина», нарушил правила пользования аттракционом и требования техники безопасности. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе развлекательного учреждения.

«Правила изложены и в интернете, и несколько раз перед входом на аттракционы. К тому же всех отдыхающих инструктирует перед использованием с горки инструктор. К сожалению, в данном случае гость, который жил в нашем отеле, к нему не прислушался», — рассказали сотрудники «Окской жемчужины».

По словам работников, после произошедшего пострадавшего перенесли в безопасное место, приложили к месту травмы лед и вызвали скорую. Приехавшие медики оказали необходимую при переломе малоберцовой кости помощь и доставили мужчину в лечебное учреждение. На следующий день он заехал в аквапарк, чтобы забрать вещи и написать заявление о случившемся.

На вопрос о том, какую компенсацию может получить травмированный, в «Окской жемчужине» ответили, что это решит страховая компания.

«Все посетители аквапарка, покупая билет, оформляют тем самым страховку. Мы уже передали документы о случившемся страховщикам, и теперь они будут решать, как компенсировать ущерб», — отметили собеседники.